YOASOBIが、自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を本日4月24日に配信リリースした。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） 本作は全編英語歌詞で構成されたEPとなり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録された「HEART BEAT」や、最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲