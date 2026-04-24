清水建設が後場に入り堅調な動き。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２兆１００億円から２兆５７８億円（前の期比５．８％増）へ、営業利益が１１００億円から１１８６億円（同６７．０％増）へ、純利益が１１００億円から１２６６億円（同９１．８％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 国内建築及び国内土木工事の施工が順