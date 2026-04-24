午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２０、値下がり銘柄数は９０２、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、食料、卸売など。値下がりで目立つのはサービス、医薬品、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS