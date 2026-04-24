Insta360 Japan株式会社は、「Insta360公式フォトブック」第2弾の制作に伴い、ユーザー作品の募集を4月24日（金）から開始した。応募締め切りは5月17日（日）。 Insta360ユーザーが撮影した写真を1冊のフォトブックにまとめ、全国の家電量販店の店頭や各種イベントで展示するプロジェクト。2026年2月に発表された第1弾の好評を受け、継続実施が決まった。 Insta360の製品で撮影された写真であれば