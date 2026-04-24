【写真＆動画】嵐の公式グッズ＆新商品情報／「FIVE」MVオフショット＆コメント動画／レコーディング風景／ジャケット写真 ファミクラストアの公式Xで、嵐の公式グッズの新商品情報が公開され、話題を集めている。 ■嵐「Five」MV＆ジャケ写オフショット、ぬいぐるみなどが登場 投稿では、嵐の新商品として「ARASHI ORIGINAL GOODS（ポストカード、ぬいぐるみ）」、「シングル『Five』MV＆ジャケ写オフショット