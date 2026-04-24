【写真】佐久間大介が“自身が表紙を飾る雑誌”を手に自撮り／『ON VOICE』Vol.3表紙 Snow Manの佐久間大介がXで、自身が表紙を務める音楽と人増刊『ON VOICE』Vol.3（4月21日発売）を手にした自撮りショットを公開した。 ■自身が表紙の雑誌で顔を半分隠して際立たせた瞳に注目 佐久間は「『ON VOICE』を手に入れた。絶賛発売中～」と添えて自撮りショットを披露。 『ON VOICE』表紙の佐久間は、肩まで伸ばしたピン