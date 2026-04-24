ニッポン高度紙工業 [東証Ｓ] が4月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比51.6％増の37億円に拡大し、従来予想の31億円を上回って着地。27年3月期も前期比18.7％増の44億円に伸びを見込み、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を80円→90円(前の期は60円)に増額し、今期も前期比20円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ