光世証券 [東証Ｓ] が4月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は2.5億円の黒字(前の期は4.6億円の赤字)に浮上した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を10円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は1億円の黒字(前年同期は2億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-171.