矢作建設工業 [東証Ｐ] が4月24日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の114億円→136億円(前の期は86.1億円)に19.3％上方修正し、増益率が32.3％増→57.8％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の34.1億円→56.1億円(前年同期は72.9億円)に64.4％増