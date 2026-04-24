日本高純度化学 [東証Ｐ] が4月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比18.1％増の7.7億円になり、27年3月期も前期比3.1％増の8億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比30円増の230円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比66.0％増の1.5億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の3.3％→2.