24日14時現在の日経平均株価は前日比465.02円（0.79％）高の5万9605.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は620、値下がりは902、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を205.16円押し上げている。次いでイビデン が101.57円、ＳＢＧ が86.89円、ファストリ が49.08円、東エレク が31.18円と続く。 マイナス寄与度は28.71