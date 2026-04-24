東京製鐵 [東証Ｐ] が4月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比72.7％減の86.3億円に落ち込み、27年3月期の同損益は25億円の赤字に転落する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円減の40円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は9億円の赤字(前年同期は67.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の9.1％→-1.4％に急悪化した。