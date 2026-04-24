バルセロナFWラミン・ヤマルが24日、自身のインスタグラムを更新。「言葉で言い表すことができないほど辛い」と心境を吐露した。18歳のスペイン代表は、22日のラ・リーガ第33節・セルタ戦で負傷。クラブは23日に左足ハムストリング（大腿二頭筋）の負傷と発表していた。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）には間に合う見込みとなっている。 ■6月のW杯には間に合う見込み ホームで行われたセルタ戦に先発