山口市宮野上の国道9号で乗用車とトラックの衝突事故があり、現場付近は通行止めとなっています。警察によりますと午後1時ごろ110番通報があり事故処理のため、現在、仁保入り口交差点から木戸山道路公園先交差点までが通行止めとなっています。