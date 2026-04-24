2026年4月23日、香港メディア・香港01は、中国新疆ウイグル自治区政府が昨年8月に発生したつり橋崩落事故の調査報告を公表し、関係者11人を司法機関に移送したと報じた。記事は、事故が2025年8月6日に新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州モンゴルキュレ県の夏塔（シャタ）景勝地にある「将軍橋」で発生し、橋のケーブルが断裂して橋面が傾斜し、大勢の観光客が橋下に転落したことを紹介。この事故で5人が死亡、24人が負傷し、直