サントリーサンバーズ大阪は24日、4選手とオリビエ・キャットヘッドコーチの2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の初代王者サントリー。2年目の今シーズンもレギュラーシーズン優勝を果たし、2連覇に向けて歩みを進めている。 すでに大黒柱であるドミトリー・ムセルス