人気レースクイーンの橘香恋（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ホットパンツのブラウンコーデを披露した。「おはよう茶色コーデ」とつづり、ショート丈のシャツ＆ホットパンツのブラウンコーデ・セットアップ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「セットアップ」「水玉」「ドット」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「ブーツもデザインそろってて素敵」「大人な雰囲気の香恋さんも素敵」「マジ可愛すぎる