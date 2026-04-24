お笑いタレントの狩野英孝（44）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。妄想について語った。この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。「昔から、漫画とかアニメが凄い好きで。ただ見て楽しむんじゃなくてその世界に入りたいって思っちゃった」と切り出した狩野。如意棒や日本刀などのレプリカを紹介し