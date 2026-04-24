モデルで女優の内田理央（34）が24日、大阪・心斎橋に25日に開業する大型複合施設「クオーツ心斎橋」の開業セレモニーに出席した。大阪・心斎橋交差点という抜群の立地に開業する商業施設、ホテル、オフィスからなる大型複合施設。「『BEYOND LUXURY』ひとつ先の豊かさ」をコンセプトに、国内外の富裕層、観光客に従来のラグジュアリーを超えた価値を提供する。内田はラグジュアリーを意識した黒のジャケットドレスとゴールドのア