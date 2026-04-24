お笑いタレント今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自身の還暦パーティーで着用した赤いちゃんちゃんこについて語った。この日はタレント出川哲朗がゲスト出演。今田は、出川が自身の還暦祝いを開いてくれたことを振り返り「銀座のおすし屋さんをてっちゃんが借り切ってくれて。カウンターを」と感謝。還暦の風習として着る赤いちゃんちゃんこにつ