Photo: 小林奈納子 この記事は2025年12月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。いきなりですが、懐中電灯はお持ちですか？もしものときに備えて持っているはずだけど「どこにしまってあるんだっけ…」「電池、切れてるかも…」という人も多いのではないでしょうか。「Guardtier M70」は、カバンや洋服のポケットに入れ