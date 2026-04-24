【モデルプレス＝2026/04/24】インフルエンサーのひよんが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容を意識した料理を公開した。【写真】韓国人インフルエンサー「すごく参考になる」キウイ×チーズ…美容意識したご飯公開◆ひよん、美容意識したご飯披露ひよんは「一昨日のご飯」と記し、食卓の写真を投稿。こんがりと焼き色がついたチキン、レッドキウイとアボカドにモッツァレラチーズをトッピングしたサラダ、ブロッコ