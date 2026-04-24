【モデルプレス＝2026/04/24】歌手の工藤静香が4月23日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯メニューを公開し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「ご飯が進むおかず」計4品の豪華夕飯◆工藤静香「あれ？」と思った手料理公開工藤は「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑」とつづり、写真を投稿。お皿の中に盛り付けら