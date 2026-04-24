シント＝トロイデン小久保玲央ブライアンがアンデルレヒトを完封したベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は、4月23日に行われたプレーオフ第4節のアンデルレヒト戦で2-0の勝利を収めた。プレーオフ第4節にして初の勝利をクリーンシートで得たSTVVだが、クラブの守護神である日本代表GK小久保玲央ブライアンの好セーブもあった。プレーオフ第4戦目で勝利の欲しかったSTVVは、日本代表FW後藤啓介の古巣からのゴールで先制す