講談社が刊行する月刊「ディズニーファン」2026年6月号はで、ついに幕を開けた「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を総力特集。きらめきあふれるアニバーサリーイベントの全貌をはじめ、特別企画の豪華なオリジナルシールや、大プレゼント企画など、見逃せない情報が満載です☆ 講談社「ディズニーファン」2026年6月号 発売日：2026年4月28日（火）発売価格：1430円（税込）販売店舗：全