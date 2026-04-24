俳優の高橋光臣が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが発表された。松坂桃李主演の同作で、高橋は主人公・小栗忠順の幼なじみであり、誠実で頼りになる幕臣・駒井朝温を演じる。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！駒井は小栗より3歳年上の旗本で、温和な人柄と責任感を併せ持つ人物。若くして目付に昇進し、小栗の上役として行動をともにする。遣米使節として渡航する