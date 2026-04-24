お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。ぱーてぃーちゃんの信子（33）から“狙っているタレント”を暴露された。【写真】ダレノガレ明美が公開したモデルの姪っ子との2ショットこの日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、しんいちは、こたけ正義感、CRAZY COCOとともにゲスト