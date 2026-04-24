3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が23日、東京・RAND表参道で行われたパルファム ジバンシイ「LVMHフレグランスブランズ」の期間限定ポップアップイベント『ジバンシイ イレジスティブル パティスリー』のレセプションに来場した。【写真】メイキングカットも到着！やわらかい表情の神宮寺勇太会場を訪れた同ブランドのビューティーアンバサダーの神宮寺は、まるでパリのパティスリーに迷い込んだかのような心ときめく特別