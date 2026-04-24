吉本新喜劇の川畑泰史（58）が24日、大阪市内で開かれた「第51回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。声優・小野坂昌也（61）と共演する「ボイコメ！〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜2026春」（5月23、24日、クールジャパンパーク大阪TTホール）の開催を発表した。今回が第6弾の朗読劇。朗読劇にもかかわらず、演者が用意されたイスに座らず、舞台上を忙しく動き回る風変わりな「ボイコメ」だ。川畑は「最初の回に島田珠代を出してしま