Umios（ウミオス）は海を起点とした食の価値創造で地球を健康にすることを目指す。プラネタリーヘルスをテーマに、100年先の企業像を見据えた大計だ。2024年5月にJR東日本、東京大学らと産官学連携プロジェクトを立ち上げ、「umios Planet」を推進。その第1弾でクロダイの缶詰4品を9日から一部店舗や通販サイトで販売開始した。まずは社会課題でもある未・低利用魚を高付加価値商品に昇華させ、気軽に、おしゃれに楽しむ食シー