ファッションデザイナーとして知られるマルタン・マルジェラが、京都・タカ・イシイギャラリー 京都にて、美術作品による個展を開催しています。会期は2026年4月17日から5月16日まで。東京・九段ハウスで同時期に開催されている展覧会とあわせて、日本では初となる本格的な個展となります。Black Nail Polish | photo by ©FASHION HEADLINE本展では、2018年から2026年にかけて制作された約19点の作品が発表されています。ファ