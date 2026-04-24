孫をかたるうその電話を発端に防府市の90代女性が現金500万円をだまし取られる詐欺事件が発生しました。警察によりますと3月31日、防府市の90代女性の家の固定電話に孫を名乗る男から電話があり「喫茶店で大事なものを盗まれた」「契約するのにお金が1600万円いるのに支払いのカードも盗まれた」などと言われました。その後、再び孫を名乗る男が電話で「先方に支払う金がない。すぐにお金を作らないといけない」「上司の息子