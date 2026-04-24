オープンソースソフトウェアのセキュリティ専門のSocket社が、パスワードマネージャーのBitwardenがサプライチェーン攻撃を受けたことを発表しました。Bitwarden CLI Compromised in Ongoing Checkmarx Supply Chain ...https://socket.dev/blog/bitwarden-cli-compromisedBitwardenはオープンソースのパスワードマネージャーで、1000万人以上のユーザーと5万社以上の企業に利用されており、企業での導入率は上位3位に入るほどのシ