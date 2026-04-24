女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）が初めてのフレンチネイルに挑戦した。瀧脇は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「初フレンチネイル」と書き出し、ネイルの写真をアップ。「ハマスタの衣装のテーマが〓闇落ちうさぎ〓ということでウサギをつけました」「オープニング衣装を見る前にネイルしたのでメンカラチェックと情報だけでチェックも入れてみました！ベイスターズブルーも入