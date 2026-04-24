人気レースクイーンの央川かこ（31）が24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒レザーのミニスカ・コス姿を披露した。「今週末はSFオートポリス」とつづり、黒レザーでセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。25、26の両日に大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」で開催される全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦に、央川がレースアンバサダー務める「VANTELINTEAMT