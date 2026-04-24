お笑い芸人のCRAZY COCO（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。芸人になって周囲から言われたことを明かした。商社勤務から外資系航空会社の客室乗務員（CA）となり、コンサルタント、再び商社、外国人採用サポート会社勤務を経験、「5回転職してて」というCRAZY COCO。素人として出場した2021年の女芸人No.1決定戦「THEW」でのネタが目にとまり、吉本興業にスカウトされたという