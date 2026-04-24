航空自衛隊は24日、2025年8月にFー2A戦闘機が墜落した事故の原因について、エンジン内部の部品の一部が適切に取り付けられていなかったことが原因とする調査結果を発表した。墜落したのは、茨城県の百里基地所属のFー2A戦闘機で、2025年8月、茨城県沖で訓練中に操縦士が操縦席の後ろの下方から出る異音と突き上げるような振動に気づき、エンジン系統の警報灯が点灯するのを確認した。操縦士は、エンジンの異常と判断し、安全を確保