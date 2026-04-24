「投資は若いうちに始めるもの」と考え、これまで預金中心で過ごしてきた人も多いのではないでしょうか。 そんななか、58歳の夫が「老後のために今からNISAで積み立てたい」と言い出し、不安を感じているというケースもあるかもしれません。58歳で投資未経験、しかも65歳の定年まで約7年という条件では、若い世代とは考え方も変わります。 本記事では、月3万円の積み立てを前提に、期待できる効果と注意点を整