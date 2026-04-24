子育て中の人であれば、「ベビーカーマウント」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。 「ベビーグッズで周囲に対してマウントをとる」ことですが、なぜ赤ちゃんのためのグッズがマウントの対象になるのかと疑問を持つ人もいるかもしれません。しかし実際に、SNSで「アップリカを使っていたら笑われた」という投稿が話題になりました。 ベビーカーは育児に欠かせない