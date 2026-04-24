【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。2児の母「いつも美味しそう」息子・娘の弁当◆飯田圭織、子ども2人分の弁当披露飯田は「水曜日はプルコギ弁当〜」と添え、子ども2人分の弁当の写真を投稿。ピーマンとにんじんが彩りを添えるプルコギをメインに、鮭フレークと黒ごまをトッピングした