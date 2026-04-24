【モデルプレス＝2026/04/24】元タレントの木下優樹菜が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「インパクトすごい」肉厚みりん漬け鮭弁当◆木下優樹菜、みりん漬け鮭弁当披露木下は「ふりかけ やるの忘れちったー まいっか」とお茶目につづり、3人分の弁当が並んだ写真を投稿。「みりん漬け鮭弁」と紹介する弁当は、ふっくらとしたご飯に、焼き目がついた大ぶりの鮭の切り身