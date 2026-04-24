【モデルプレス＝2026/04/24】女優の長谷川京子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】47歳女優「お店レベル」焼き魚に練り物…手作り弁当公開◆長谷川京子、魚メインの彩り弁当披露長谷川は「Good Morning」と朝の挨拶とともに弁当の写真を投稿。黒ごまを丁寧に散りばめたご飯に、美しい焼き色がついた魚の切り身、黄身の鮮やかさが際立つゆで卵、練り物、アスパラガスを使ったおかず、ミ