【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の秋野暢子が4月23日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「これ食べたら元気出そう」厚切りトーストにバナナ…朝食公開◆秋野暢子、ボリューミーな朝食披露秋野は「おはようございます 今朝もしっかり朝ご飯です」とつづり、朝食の写真を公開。こんがり焼けたトーストを中心に、ジャムやきな粉のかかったヨーグルト、バナナ、みかん2個、