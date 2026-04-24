【モデルプレス＝2026/04/24】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月23日、自身のInstagramを更新。卵かけご飯がメインの食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】LA在住の75歳女優「旅館の朝ごはんみたいで凄い」とにかく体にいいもの集めた卵かけご飯＆トッピングが並ぶ食卓◆桃井かおり、トッピングたっぷり卵かけご飯公開桃井は「卵かけご飯〜最近は玄米か十六石米になってる」とつづり、食卓の写真を投