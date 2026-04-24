去年3月、愛知県豊田市の自動車部品工場で従業員1人が死亡した爆発事故で、必要な報告を怠っていたとして当時の社員3人が24日、書類送検されました。 去年3月、豊田市の中央発條の藤岡工場で集じん機が爆発し、その場にいた40歳の男性従業員1人が死亡しました。 警察によりますと業務上過失致死の疑いで書類送検された3人は事故当日、集じん機の計器が異常な値を示していることを認識していたにもかかわらず報告を