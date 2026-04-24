ILLITが、多彩な魅力でグローバルファンの心を射止めた。4月23日、ILLITはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It's Me』のキャンペーンフィルムを公開した。【写真】「二度見した…」イロハ、“オレンジヘア”の別人級ビジュ特に目を引くのは、強烈かつ感覚的な映像美だ。映像は、好きな相手との不確かな関係に悩んでいた感情が爆発する5人の姿から始まり、自分の気持ちに正直