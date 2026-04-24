明治屋はこのほど、主力ブランド「果実実感ジャム」の新しい食べ方をテーマに、梅花女子大学の学生と共同で考案したレシピ4種を、同社の公式サイトとSNSで公開した。同社初となる梅花女子大学との産学連携プロジェクトによるもの。学生から提案されたレシピ6案のうち、社内投票などを経て4案を共同開発レシピとして選定した。選ばれたのは、ぷかぷか浮かぶ「ジャム氷」、果実の食感を活かした一口サイズの「ジャムグミ」、ザクもち