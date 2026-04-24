【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの坂下千里子が4月23日、自身のInstagramを更新。高校生の娘と息子の弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】49歳ママタレント「少しメニュー変えてて凄い」2人分の手作り弁当公開◆坂下千里子、ボリューミー弁当2個公開坂下は「姉弟高校生弁当出来上がり」とつづり、弁当の写真を投稿。トンカツ3切れ、ブロッコリー、卵焼き、アスパラガス、ミニトマト、紫キャベツ、ゆかりとおかか、2種類