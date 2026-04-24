【Hyper Body ニュージャージー （April Fools ver.）】 2027年5月 発売予定 価格：15,800円 グッドスマイルアーツ上海は、可動フィギュア「Hyper Body ニュージャージー （April Fools ver.）」を2027年5月に発売する。価格は15,800円。 本商品はゲーム「アズールレーン」より、エープリルフール仕