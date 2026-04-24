【ユウカ（パジャマ）】 受注期間：4月24日～6月3日 2027年2月 発売予定 価格：18,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ユウカ（パジャマ）」を2027年2月に発売する。受注期間は6月3日まで。価格は18,800円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属